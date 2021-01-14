«منبوذ برشلونة» يخطف الأضواء في سوبر إسبانيا

كان ريكي بويج لاعب وسط برشلونة بطل فريقه في الفوز بركلات الترجيح على ريال سوسيداد ليبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعدما جلس على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم.

وبعدما أطاح أنطوان جريزمان بركلة ترجيح فوق العارضة بعد التعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي أظهر بويج البالغ عمره 21 عاماً هدوء أعصابه ليرسل الحارس أليكس ريميرو في الاتجاه الخاطئ ويحسم انتصار الفريق الكاتالوني 3-2 بركلات الترجيح.

وكان ريكي المنبوذ الأكبر في برشلونة خلال فترة كومان الحالية، وقد ذكرت تقارير اعلامية ان المدرب الهولندي غاضب من اللاعب الصغير لأنه يسرب أخبار الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن بويج بدا بعد المباراة انه يحظى بثقة جديدة من كومان، وقال: «المدرب كان يملك أربعة لاعبين للتسديد وكان بحاجة للخامس وكنت أول من أبدى رغبته في التسديد، سوسيداد أهدر عدة ركلات ترجيح ونحن أيضاً. أنطوان أهدر ركلة كان يمكن أن تكون حاسمة لكن عندما أمسكت بالكرة كنت أعلم أنني سأضعها في المرمى وسددتها عن قناعة حقيقية».

ويعد لاعب الوسط هو أحد أبرز المواهب التي تخرجت في أكاديمية برشلونة في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من إمكاناته لم يشارك مع الفريق الأول كثيراً منذ تولي رونالد كومان المسؤولية.

وحتى في ظل الغيابات بسبب الإصابات لم يشارك بويج في التشكيلة الأساسية في الدوري مع المدرب الهولندي الذي استشاط غضباً من أسئلة وسائل الإعلام عن عدم منح الفرصة لللاعب الشاب.

وأضاف بويج «لا أفقد ابتسامتي، أنا سعيد حتى عندما لا ألعب وإذا منحني المدرب المشاركة لبعض الوقت سأحاول الاستفادة منه. لو لم يحدث ذلك سأواصل العمل. لن استسلم أبداً».