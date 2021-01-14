رالي دكار: فوز خامس للعطية في المرحلة قبل الأخيرة

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ينبع: سجّل القطري ناصر العطية أسرع زمن للمرة الخامسة في النسخة الحالية من رالي دكار الصحراوي في السعودية، لكن صدارة الترتيب العام حافظ عليها الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق كبير الخميس قبل يوم واحد من خط الوصول في جدة.

وإذا اضفنا فوزه في المرحلة التمهيدية، يكون العطية قد حقق الفوز في 6 مراحل من اصل 12 هذه السنة، لكن معاناته من ثلاثة ثقوب الثلاثاء افقدته امل منافسة بيترهانسل على لقب فئة السيارات.

وقطع العطية (تويوتا) المرحلة الحادية عشرة بين العلا وينبع والبالغة مسافتها 464 كلم بزمن 4.34:24 ساعات، بفارق 1:56 دقيقة عن بيترهانسل (ميني).

وفي الترتيب العام، قلص العطية (50 عاما) الفارق الى 15:05 دقيقة مع بيترهانسل (55 عاما) المتوج 13 مرة في فئتي الدراجات والسيارات (7 سيارات و6 دراجات)، فيما يبتعد ساينز بأكثر من ساعة في المركز الثالث.

قال العطية لوكالة فرانس برس "المشكلة معروفة وهي الثقوب في الاطارات، وليس بمقدورنا السيطرة عليها. سعيد بالاداء والتألق وفخور بان انافس سيارات باغي (الثنائية الدفع) التي تملك افضلية".

وهذا الفوز الـ41 للعطية في مراحل دكار، فيما يملك الفنلندي الاسطوري آري فاتانن الرقم القياسي مع 50 فوزا.

وعن المرحلة الاخيرة الجمعة، اضاف "هي مرحلة اخيرة وتحصيل حاصل. سيكون ستيفان بطيئا لتقدمه بنحو 15 دقيقة، لكن الرالي لا ينتهي الا على خط الوصول".

وكشف العطية انه سيترك فريقه تويوتا اذا لم يقم بتطوير سيارته في الموسم المقبل "سابقى معهم اذا حصل تطوير والا سأرى حلولا أخرى".

وعن مرحلة الخميس شرح حامل اللقب 3 مرات "لم تكن المرحلة حقا سهلة. انا سعيد للتواجد هنا في اليوم الحادي عشر دون مشكلات تقنية في السيارة. عانينا كثيرا من الثقوب، نحو 16 ثقبا هذه النسخة. انا متأكد ان دقيقة ونصف لكل ثقب تغيّر الكثير".

وحل الاسباني كارلوس ساينز (ميني) حامل اللقب ثالثا والسعودي يزيد الراجحي (تويوتا) رابعا، فيما جاء الشيخ الاماراتي خالد القاسمي في المركز التاسع.

من جهته، قال بيترهانسل المكنى "سيّد دكار": "كانت مرحلة اليوم معقدة جدا كما تحدث المنظمون وتوقعناها خصوصا لناحية الملاحة. تعرضنا لثقبين والثاني كان بين الكثبان الغريبة، حيث تواجد بعض الصخور بعد القمم فلم يكن من السهل توقعها".

تابع "يبقى يوم واحد وحان الوقت لنشبك اصابعنا ونأمل في اجتياز خط الوصول في المركز الاول".

وتقام المرحلة الثانية عشرة الاخيرة الجمعة بين ينبع وجدة على مسافة 225 كلم.

سندرلاند يفرض معركة أخيرة

وفي فئة الدراجات النارية، أحرز البريطاني سام سندرلاند حامل لقب 2017 مرحلة الخميس قبل الاخيرة، ليقلص الفارق الى 4:12 دقائق مع المتصدر الارجنتيني كيفن بينافيديس.

وبحلوله في المركز السادس الخميس، تراجع الاميركي ريكي برايبيك (هوندا) حامل لقب 2020 إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق اكثر من 7 دقائق عن زميله بينافيديس (هوندا) الذي كان قد كسر انفه في المرحلة الخامسة عند قفزه عن احد الكثبان.

واستفاد سندرلاند (31 عاما)، دراج فريق كاي تي أم المشاركة للمرة الثامنة في دكار، من متاعب هوندا في هذه المرحلة.

قال سندرلاند "عرفت ان اليوم كانت فرصتي الاخيرة لاحاول تحقيق الفوز. لدينا يوم واحد وأمور كثيرة ممكن أن تحدث".

واضطر الاسباني خوان باريدا، رابع الترتيب العام عند الانطلاق، الى الانسحاب بعد نقص في الوقود اثر 267 كلم على خط الانطلاق، فيما تاه برايبيك تاركا سندرلاند يتسلق الصدارة.

ترتيب المرحلة الحادية عشرة (سيارات)

1- القطري ناصر العطية (تويوتا) 4.34:24 ساعة

2- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق 1:56 دقيقة

3- الاسباني كارلوس ساينز (ميني) بفارق 2:26 د

4- السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) بفارق 4:02 د

5- الفرنسي سيريل ديبريه بفارق 8:31 د

الترتيب العام

1- بيترهانسل 42.09:26 ساعة

2- العطية بفارق 15:05 دقيقة

3- ساينز بفارق 1.04:14 ساعة

4- البولندي ياكوب بريغونسكي بفارق 2.32:24 س

5- الإسباني ناني روما بفارق 3.15:54 س

ترتيب المرحلة الحادية عشرة (دراجات)

1- البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام) 4.35:12 ساعات

2- التشيلي بابلو كينتانيا (هوسكفارنا) بفارق 2:40 دقيقتين

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) بفارق 6:24 د

4- الاسترالي دانيال ساندرز (كاي تي ام) بفارق 8:34 د

5- النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي ام) بفارق 9:27 د

الترتيب العام

1- بينافيديس 45.01:44 ساعة

2- سندرلاند بفارق 4:12 د

3- برايبيك بفارق 7:13 د

4- ساندرز بفارق 33:05 د

5- الاميركي سكايلر هوز بفارق 49:07 د