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هازار "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ المنتخب البلجيكي

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


بروكسل: اختير المهاجم الدولي إدين هازار "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه، وفق ما نشر الأخير على موقعه الإلكتروني الخميس.

وحاز هازار (30 عاماً) على 10,6 في المئة من أصوات المستطلعة آراؤهم، متقدماً على فنسان كومباني (9,4 %)، كيفن دي بروين (9,1 %)، يان كولمانز (9 %)، وبول فان هيمست (7,3 %).

وشارك هازار الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي قبل الانتقال إلى تشلسي الإنكليزي والآن في الإسباني، في 106 مباريات دولية (32 هدفاً) مع المنتخب البلجيكي، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب.

وكقائد لـ"الشياطين الحمر"، قاد هازار بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم 2018، الذي حصل فيه أيضاَ على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف العام 2019، أفل نجم هازار، خصوصاً في عيون أنصار الـ"ميرينغي".

وخاض البلجيكي، الذي زاد وزنه وقوّضت الإصابات مستواه وألمّ به ، 32 مباراة بقميص النادي الملكي، وسجل له ثلاثة أهداف فقط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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