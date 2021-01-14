الجونة يؤمن المركز الثالث بثنائية في مرمى الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الجونة فوزاً مهماً على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين بلا رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري WE.

وتقدم الجونة في الدقيقة 32 من عمر المباراة بهدف سجله كريم الطيب في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بهدف نظيف، قبل أن يضيف إسلام رشدي الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبا المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 8 في المركزالثامن.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

مرت ربع ساعة أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكنها شهدت أخطر فرصة بالتحديد في الدقيقة 12بتصدي محمد صبحي حارس الاتحاد لتسديدة خطيرة من لاعب الجونة إسلام عبدالنعيم من داخل منطقة الجزاء.

15 دقيقة أخرى مرت وسط سيطرة متبادلة دون أي خطورة من قبل لاعبي الفريقين حتى جاءت لقطة الشوط المُضيئة حتى الآن في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب كريم الطيب بعد تمريرة رائعة من جوزيف من يمين الملعب لتصل داخل منطقة الجزاء مسدداً الكرة في المرمى.

واصل فريق الجونة الضغط على نظيره الاتحاد السكندري عقب تسجيله الهدف الأول فوصلت صاحب الهدف كريم الطيب الكرة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 34 ولكنه لم يستغلها بصورة جيدة ليستخلصها منه مدافعي الاتحاد قبل أن ينفرد محمد يكن لاعب الجونة بالمرمى في الدقيقة 35 ولكن تصدى محمد صبحي حارس الاتحاد لها.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وسط سيطرة من لاعبي الجونة على أجواء الـ 45 دقيقة الماضية أسفرت عن تسجيله هدفاً عن طريق لاعبه كريم الطيب، وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته.

انطلاق الشوط الثاني بربع ساعة من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين مع خطورة نسبية من قبل لاعبي الجونة قبل أن يُجري رضا شحاته التغيير الأول للجونة بالدفع بالوافد الجديد أدريس أمبوبو بدلًا من كريم الطيب، صاحب هدف المباراة.

وفي الدقيقة 89: سجل إسلام رشدي الهدف الثاني للجونة والحكم يُعلن 4 دقائق كوقت بدل من ضائع قبل أن تنتهي المباراة بفوز الجونة بهدفين.