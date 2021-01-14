الششتاوي: حفل إطلاق بطولة لليد "عالمي" وهذه دلائل شعور المنتخبات بالأمن والأمان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ممدوح الششتاوي، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لكرة اليد والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن ما حدث من خلال حفل إطلاق بطولة العالم لليد أقل ما يوصف به أنه عالمي.

وأضاف الششتاوي -في تصريحات خاصة لـ الخليج 365- أن الحدث ينقصه التواجد الجماهيري، والتي تُمثل رئة المباريات، متابعًا بقوله: "كل وفود الـ 32 فريق المشاركين في البطولة سُعداء، ليس فقط لامتلاك مصر قدرات هائلة في تنظيم البطولات الدولية، لكن لشعورهم بالأمن والأمان واستطاعتهم زيارة الأماكن السياحية والتاريخية في مصر في ظل الإغلاق الموجود في أوروبا الآن بسبب كوفيد - 19".

وفقًا لـ الششتاوي؛ أشاد أحد أفراد الفريق الطبي لمنتخب ألمانيا لكرة اليد بالإجراءات الصحية والاحترازية التي تطبقها مصر. هذا فضلا عن استغلال عدد من المنتخبات المواقع الساحرة داخل أماكن إقامتهم في إجراء التدريبات والتصوير في محيط الأهرامات وأبو الهول والساحل الشمالي.

وقال ممدوح الششتاوي، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لكرة اليد والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، إن هناك إجراءات تتم على أرض الواقع عند وصول الضيوف من الطائرة إلى الفنادق، مثل إجراء مسحات فيروس كورونا، وهذا يعطي ثقة في مصر وقدرتها على تنظيم بطولات عالمية، وتابع بقوله: "كل منتخب يصل إلى الطائرة الخاصة به، سيكون داخل حجر صحى حتى إقلاعه عائدًا إلى وطنه، بداية من عمل مسحة بالمطار ثم الفندق.. وفي خلال 48 ساعة بعد قيام أى لاعب بالمسحة الخاصة بـ كورونا يتم عمل مسحة أخرى له فى حالة إن كان إيجابيا أو اشتباه وينعزل تماما عن باقى فريقه، متابعا كل من يتعامل مع الفرق يتم عمل مسحات لهم جميعا".

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