الششتاوي.. الوفد الألماني يشيد بالإجراءات الإحترازية بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

إنطلقت أمس فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقامة على أرض الكنانة في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وذكر ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في تصريحاته ليلاكورة أن جميع الحضور أشادوا بالإجراء الإحترازية والصحية المتبعة خلال البطولة.

وأضاف الشتتاوي، أن الفريق الطبي لمنتخب ألمانيا أشاد بالإجراءات الصحية والإحترازية في البطولة، معربين عن سعادتهم بإهتمام الدولة المصرية بكافة التفاصيل خلال مونديال اليد.

وأكمل حديثه بأن هناك إرتياح وحالة من السعادة والإطمئنان لدى جميع الحضور تجاه الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة المنظمة بهدف الحفاظ على صحة اللاعبين وجميع الحضور خلال مونديال اليد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

وتلعب منافسات مباريات بطولة العالم لكرة اليد على 4 صالات وهم صالة إستاد القاهرة، وصالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب بالإسكندرية.