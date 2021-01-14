استمرار غياب صالح جمعة عن قائمة سيراميكا لمباراة إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر دوري WE المصري.

وشهدت هذه القائمة استمرار غياب صالح جمعة لاعب وسط الفريق.

وجاءت قائمة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود - سيف تقا - طارق سامي - محمد جمال - رجب بكار - محمود صقر.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - وينفول كوبينا - محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ابراهيم - شريف دابو - شادي حسين - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي - فونسينيو.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.