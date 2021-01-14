الأرجنتيني أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، رودلفو أروابارينا، قائمته التي سيخوض بها مباراة المقاولون العرب، ظهر يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري WE.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط.