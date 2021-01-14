الدوري السعودي | جوانكا يكشف سر فوز الشباب على العين

أبدى كريستيان جوانكا لاعب فريق الشباب، سعادته بفوز فريقه على العين 3 / صفر، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).

وقال جوانكا في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية”، إن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب والمعهود عنه خلال الشوط الأول، لكنه نجح في تقديم أداء مغاير خلال الشوط الثاني وتسجيل ثلاثة أهداف حسمت المباراة لصالحه.

وأضاف جوانكا أن السر في تغير أداء فريقه خلال الشوط الثاني كان تعليمات المدير الفني، حيث أكد أنها ساهمت بشكل كبير في الفوز.

ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، مشتركًا في الصدارة مع الهلال صاحب الرصيد ذاته من النقاط، فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).