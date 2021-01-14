فيديو يوتيوب | شاهد اهداف اسوان وغزل المحلة فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة أسوان وغزل المحلة فى الدوري المصري الممتاز، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 14-1-2021، بالجولة السابعة.

واصل فريق أسوان نتائجه الباهتة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل في الوقت القاتل 1-1 مع ضيفه غزل المحلة.

ورفع أسوان، الذي خسر لقاءاته الأربعة الماضية في الدوري المصري، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق الأهداف خلف غزل المحلة، صاحب المركز الثاني عشر مؤقتا، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم غزل المحلة عن طريق خالد كساب في الدقيقة 77، غير أن محمد العشري أحرز هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لعلاء عبد العال، المدير الفني الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى الذى رحل عن الفريق بعد الخسارة السابقة أمام مصر للمقاصة.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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