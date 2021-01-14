سوق الانتقالات | مانشستر يونايتد يُجدد اهتمامه بالتعاقد مع ظهير توتنهام السابق

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد اهتمامه بضم الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد الإسباني، كيران تريبير.

وكان تريبير (30 عامًا) قد أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد إيقافه عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لعشرة أسابيع وغرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني، لخرقه قواعد مراهنات الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وأُعلن إيقاف النجم الإنجليزي رسميًا في 23 ديسمبر الماضي، لينهي سلسلة لعبه كل دقيقة هذا الموسم، لكنه ظهر في فوز أتلتيكو مدريد (2-0) على إشبيلية مساء أول أمس الثلاثاء، حيث علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العقوبة مؤقتًا رهنًا بالاستئناف، الذي قدمه اللاعب وناديه.

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد ما زال مهتمًا بلاعب توتنهام هوتسبير السابق، وسيحاول ضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعدما استأنف ضد عقوبته، وظهر مع أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة أمام إشبيلية.

وبحسب نفس التقرير الصادر عن صحيفة الصن، فإن لاعب بيرنلي الإنجليزي السابق، نشأ وهو يشجع مانشستر يونايتد، وسيكون منفتحًا على الانتقال إلى الشياطين الحمر.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم تريبير؛ لكونه أفضل على المستوى الهجومي، من الظهير الأيمن الحالي للشياطين الحمر “آرون وان بيساكا” في حين أن الأخير مميز على المستوى الدفاعي.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد في 20 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تقديم خمس تمريرات حاسمة.

وانضم تريبير إلى أتليتكو مدريد من صفوف توتنهام هوتسبر في صيف 2019، نظير 20 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2022.

جدير بالذكر أن تريبير سبق ومثل مانشستر سيتي على مستوى الشباب، لينتقل بعدها إلى بيرنلي ثم توتنهام.