فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الشباب والعين فى الدوري السعودي “شيخ الأندية يعود لمزاحمة الهلال”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الشباب والعين فى الدوري السعودي للمحترفين، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 14-1-2021، بالجولة الثالثة عشر.

واصل الشباب صحوته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الثمين والمستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه العين، ليواصل شيخ الأندية مزاحمة الهلال على صدارة جدول الترتيب.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الهلال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه الأهلي غدا الجمعة في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد العين، الذي تلقى خسارته التاسعة في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي والخامسة في مبارياته الست الأخيرة، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وبينما انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، كشر الشباب عن أنيابه في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله ثلاثة أهداف.

وافتتح كريستيان خوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 60، ثم أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليعود بعدها خوانكا ويهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

رغم سيطرته على أغلب فترات الشوط الأول، لم يتمكن لاعبو الشباب من ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الشباب سيطرته على مجريات اللقاء، وشدد من هجماته مما أجبر لاعبي العين على العودة إلى منتصف ملعبهم، لتشهد الدقيقة 60 الهدف الأول للضيوف عن طريق خوانكا.

وقاد خوانكا هجمة سريعة للشباب، حيث أرسل تمريرة أمامية إلى زميله فابيو مارتينز، الذي أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى إلى الحمدان، ليهيأ الكرة برأسه للنجم الأرجنتيني، المنطلق من الخلف، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك.

حافظ الشباب على نشاطه الهجومي دون أن يتمكن من تغيير النتيجة، في الوقت الذي حاول خلاله العين إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واستغل الشباب سوء تمركز مدافعي العين، ليضيف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من نواف العابد انفرد على إثرها بالمرمى، بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها لاعبو العين، ليسدد بكل هدوء من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أمين بخاري، حارس مرمى أصحاب الأرض داخل الشباك.

وعاد خوانكا للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، حيث تقدم النجم الأرجنتيني بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يطلق قذيفة مدوية من مسافة بعيدة المدى، لتصطدم الكرة بأحد المدافعين وتغير اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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