السوق السعودي | جمهور النصر يُنادي بضم هداف جديد وإقصاء حمدالله!

أعدت صحيفة “المنتخب” المغربية تقريرًا عن مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، الذي يمر بفترة انعدام وزن مع فريقه، وتراجع عدد أهدافه بشكل كبير، وأزمات أخرى كثيرة داخل الملعب وخارجه، مما جعل الكثيرون يطالبون برحيله عن العالمي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وجاء في التقرير “المطالبون بضرورة تعاقد النصر مع هداف جديد يعتبرون إن هذا المطلب يعد من أهم الأولويات في الوقت الراهن لأنه سيغطي النقص الذي تركه غياب حمد الله وفي نفس الوقت سيكون “قرصة أذن حقيقة” له، وهو ما قد يكون فيه استفزاز صريح للمهاجم المغربي!”.

وأضاف “يشكل غياب حمد الله عن التهديف هذا الموسم ضربة قوية للنصر الذي لم يحقق نتائج باهرة كما في المواسم السابقة، وذلك بسبب تراجه الحس التهديفي للهداف المغربي“.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن حمدالله يخوض واحدا من أسوأ مواسمه الكروية، بعدما غاب عن الملاعب كثيرا مرة بسبب “إجازة خاصة”، ومرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ومرة بسبب إصابة عضلية”.

وانتهى التقرير إلى أن كل هذه الإصابات أثرت كثيرًا على مستوى المهاجم المغربي، وبالتالي تراجع مردوده التهديفي، مع الإشارة إلى أنه لم يسجل طوال 12 جولة ببطولة الدوري السعودي سوى هدف يتيم ومن ضربة جزاء.