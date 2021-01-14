سوق الانتقالات | ريال مدريد يُعيد لوكا يوفيتش إلى فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت استعادته للمهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” من ريال مدريد بعقد إعارة قصيرة الأمد، تنتهي في شهر يونيه 2021.

وأكد مدير الكرة في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني “فريدي بوبيتش” أنه عمل على اتمام الصفقة من قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لكنها تأخرت بسبب بعض الأمور الطبية العالقة، خاصةً بعدما أصيب اللاعب بإصابة عضلية مؤخرًا.

وقال فريدي بوبيتش “سنستعير لوكا يوفيتش حتى الصيف، إعادته تأخرت بسبب بعض الأمور مثل الجانب الطبي”.

واختار لوكا يوفيتش ارتداء الرقم 9 في فرانكفورت عند عودته، واحتفل الحساب الرسمي للنادي على تويتر بعودة اللاعب واختياره لهذا الرقم.

وغادر لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2019 نظير 60 مليون يورو، حوالي 73 مليون دولار، لكنه فشل في الحصول على فرصة دائمة بسبب تألق المهاجم الأساسي كريم بنزيمة.

وكان صاحب الـ 23 عامًا قد لفت أنظار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خلال موسم 2019/2018 بسبب تسجيله لـ 17 هدفًا مع فرانكفورت، ومساهمته في تقدم الفريق نحو المراحل الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يبدأ يوفيتش مع ريال مدريد سوى مباراتين فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، كانتا أمام ريال بيتيس وبلد الوليد في الجولتين 3 و4، وفاز الريال 3/2 و1/صفر.

وقرر زيدان تجميد اللاعب خارج تشكيلة ريال مدريد على مدار الشهرين الماضيين دون أي مشاركة ولو كبديل تحضيرًا للاستغناء عنه في سوق الانتقالات، رغم تسجيله لهدفين في فوز صربيا على روسيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم 18 نوفمبر 2020، بالإضافة لهدف في تعادل صربيا مع أسكتلندا 1/1 في بداية نفس الشهر لكن ضمن تصفيات يورو 2020.

وترجع آخر مرة شارك فيها لوكا يوفيتش مع ريال مدريد إلى تاريخ 8 نوفمبر 2020، عندما شارك كبديل لمدة 8 دقائق في خسارة النادي الملكي بأربعة أهداف لهدف على ملعب فالنسيا “المستايا” ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ومنذ ذلك الحين يعتمد زيدان على بنزيمة وماريانو دياز ورودريجو ولوكاس فاسكيز، وبدرجة أقل فينسيوس جونيور.