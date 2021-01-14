سوق الانتقالات | ألكساندر باتو يحلم بالعودة إلى ميلان

أكد نجم إيه سي ميلان السابق، ألكساندر باتو أنه يحلم بالعودة إلى الروسونيري، مشيرًا إلى أنه في حال عودته، سيشكل ثنائيًا رائعًا مع إبراهيموفيتش.

ولا يزال باتو (31 عامًا) بدون ناد منذ أن فسخ عقده مع “ساو باولو” البرازيلي في أغسطس الماضي.

وقال باتو في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، حول العودة إلى الروسونيري: “بالنسبة لي، فإن العودة بمثابة حلم، ميلان لا زال في قلبي”.

وأضاف النجم البرازيلي: “لقد سجلت 63 هدفًا في 150 مباراة بقميص الميلان، وحققت لقب الكالتشيو والسوبر الإيطالي، لدي هناك ذكريات رائعة”.

وبسؤاله عن تواجد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أجاب: “ما المشكلة في تواجده مع الفريق؟”.

وأضاف: “لكنني، لن أعود كي أكون بديلًا له، سألعب، ولن يستغرق الأمر لأكثر من مباراتين فقط لإقناع المدرب [بإبقائي في التشكيلة الأساسية]”.

واستدرك: “دعنا نقول أنه ربما يمكننا اللعب معًا، وسنشكل ثنائيًا رائعًا”.

ويعتبر ميلان أحد الفرق القليلة التي لديها أماكن في قائمتها للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، ويصر اللاعب (باتو) كثير الإصابات، على أنه لائق وأكثر نضجًا، حيث يتطلع النجم البرازيلي إلى الظفر بأحد تلك الأماكن.

وقال: “أنا بخير ، وأكثر نضجًا عن آخر مرة [كنت في إيطاليا. أنا أعرف ما يمكنني تقديمه وما يجب علي فعله. الإرادة هي كل شيء. أرى أن مستقبلي في أوروبا، وخاصة إيطاليا”.

وأضاف: “أعتقد أنه لا يزال بإمكاني أن أبلي بلاءً حسناً في الدوري الإيطالي، طالما هناك مكان شاغر في الفريق لشخص يحمل جواز سفر من خارج الاتحاد الأوروبي”.

جدير بالذكر أن ألكساندر باتو، قضى ستة مواسم مع ميلان بين عامي 2007 و2013، شارك خلالها في 150 مباراة بقميص الروسونيري، وسجل 63 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق اللومباردي لقب الدوري الإيطالي موسم 2010/11.