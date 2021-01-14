شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الثانية والنصف ظهر الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس