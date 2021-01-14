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انطلاق أولى مباريات مجموعة الاسكندرية بكأس العالم لليد

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى مباريات مجموعة الاسكندرية بكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منتخب قطر لكرة اليد مطار برج العرب الدولى، اليوم الخميس، للمشاركة فى مونديال كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي تجرى حاليا فى مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى.

وشهد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أولى لقاءات مجموعة الاسكندرية والمتمثل فى مباراة بيلاروسيا وروسيا فى أولى مباريات المجموعة التى تستقبل منتخبات سلوفينيا وكرواتيا وروسيا وبيلاروسيا واليابان وأنجولا وكوريا وقطر والتى تقام بصالة الألعاب المغطاة فى برج العرب.

وكانت مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية استعدت للمسابقة بتوزيع 800 علم بأسماء الدول المشاركة فى المونديال وتعليقها على واجهات المراكز الشبابية على مستوى الاسكندرية..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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