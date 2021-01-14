الامارات | إعلان جدول مباريات دوري الخليج العربي لمرحلة الإياب

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول مباريات دوري الخليج العربي لمرحلة الإياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم عن مواعيد مباريات مرحلة الإياب من بطولة دوري الخليج العربي. وجاء ذلك بعد الاجتماع التنسيقي مع القنوات المالكة للحقوق والمنعقد عصر الثلاثاء الماضي، حيث طلبت القنوات الناقلة تثبيت التوقيت الأول والثاني على مدار جميع الجولات، بحيث تقام المباريات الأولى في الخامسة والنصف مساء حتى الجولة 19، على أن تكون الجولتان 20 و21 في 5:45 دقيقة مساءً، فيما تقام جميع المباريات المسائية في الثامنة والربع مساءً.

وجاء الإعلان عن مواعيد المباريات من الجولة 14 إلى الجولة 21 فقط بسبب عدم وضوح الرؤية في نظام ومواعيد مسابقة دوري أبطال آسيا بعد تأجيلها من شهر يناير إلى شهر أبريل القادم. وسينطلق الدور الثاني في 29 الجاري بإقامة الجولة 14 يومي 29-30، تشهد في يومها الأول إقامة ثلاث مباريات، يستضيف حتا فريق الوحدة في الخامسة والنصف مساءً، ويحل الظفرة ضيفا على عجمان في التوقيت نفسه، ويختتم اليوم الأول بلقاء الجزيرة والنصر في الثامنة والربع مساءً.

وتقام أربع مباريات في اليوم الثاني للجولة، يلتقي خورفكان والعين في الخامسة والنصف مساءً، وشباب الأهلي واتحاد كلباء في ذات التوقيت. وتختتم الجولة 14 بمباراتين في الثامنة والربع مساء، حيث يستضيف الشارقة فريق الفجيرة، ويلتقي بني ياس والوصل على استاد نادي بني ياس. تليها الجولة 15 يومي 4 و 5 فبراير 2021، يعقبها تجمع المنتخب الوطني في الفترة من 6 إلى 10 من الشهر نفسه. وتتواصل منافسة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 16 يومي 13 و14 فبراير، ثم ذهاب نصف نهائي كاس الخليج العربي، تليه الجولة 17 من بطولة الدوري يومي 18 و19 فبراير، ثم الجولة 18 من دوري الخليج العربي يومي 25 و 26 فبراير، يليها إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتقام الجولة 19 من بطولة الدوري يومي 5 و 6 مارس، والجولة 20 يومي 11 و 12 ، ثم الجولة 21 يومي 15 و 16 مارس، يليها توقف لتجمع المنتخب الوطني في الفترة من 17 إلى 30 مارس. وسيتم الإعلان عن الجولات المتبقية بعد تحديد الاتحاد القاري لجدول مباريات منافساته. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية برابطة المحترفين الإماراتية عملت على سيناريوهات مختلفة للجولات المتبقية للتعامل مع المستجدات الخاصة بجدولة الاتحاد القاري.

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