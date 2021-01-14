شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزى اليوم وموعد مباراة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ويلعب فريق ارسنال ضد كريستال بالاس مباراته اليوم في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي الممتاز ، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق برايتون بهدف مقابل لا شيئ في المباراة التى جرت بينهما أمس، كما تعادل فريق توتنهام أمس مع فريق فولهام بهدف لكل منهما، ويتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الانجليزى بينما يأتي فريق ليفربول في مركز الوصيف.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

الفريق عدد المباريات النقاط مانشستر يونايتد 17 36 ليفربول 17 33 مانشستر سيتي 16 32 ليستر سيتي 17 32 ايفرتون 17 32 توتنهام 17 30 ساوثهامبتون 17 29 أستون فيلا 15 26 تشيلسي 17 26 وست هام 17 26 أرسنال 17 23 ليدز يونايتد 17 23 كريستال بالاس 17 22 وولفرهامبتون 17 22 نيوكاسل يونايتد 17 19 بيرنلي 16 16 برايتون البيون 18 14 فولهام 16 12 ويست برومتش 17 8 شيفيلد يونايتد 18 5