شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة «النحاس» ولاعبي المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبية المسحات لكل أعضاء الجهاز واللاعبين قبل 24 ساعة من مباراة بيراميدز التي ستقام غدا الجمعة في الجولة السابعة للدوري.

وأثبتت المسحة تعافي عماد النحاس، المدير الفني، الذي غاب عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تشهد قائمة المصابين بكورونا خلوها للمرة الأولى منذ فترة.

ويعود النحاس للتواجد وقيادة فريقه من الملعب غدا في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي كما يقود تدريب اليوم من الملعب.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني، وجه فيه التهنئة للمدير الفني على سلامته وتعافيه وحث اللاعبين على استعادة الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة بالدوري الممتاز، في الثانية والنصف عصر غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل المقاولون العرب وسيراميكا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجبل الأخضر، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة ببطولة الدورى المصرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 4 نقاط.