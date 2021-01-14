شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة كفر الشيخ» ينهي تدريباته استعدادًا لقبل نهائي دوري الدرجة الأولى للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي كفر الشيخ الرياضي بقيادة الكابتن وائل حمد، تدريباته الجماعية استعداداً لخوض مباريات الدور قبل النهائي ببطولة دوري الدرجة الأولي «رجال» لكرة السلة.

ويلعب الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم أندية استاد المنصورة ومسلمين قنا والغابة، بينما تضم المجموعة الأولي أندية مدينة نصر وكيما والصيد والسكة الحديد، وتضم المجموعة الثانية أندية الداخلية وهليوليدو والعبور واسوان.

ويذكر أن الفريق حقق الصعود بعد تصدره المجموعة بـ18 نقطة من 8 فوز و2 هزيمة وجاءت نتائج الفريق كالتالي:

فوز على هليوليدو ذهاب واياب بنتيجة ٧٥/٦٧، ٦٢/٤٥

فوز على م.ش المحلة ٤٦/٤١، ٥٦/٣١

فوز على بلبيس ٧٣/٣٩، ٦١/٤٥

فوز على بلدية المحلة ٨٣/٥٤، وخسارة ٥١/٥٨

فوز على السكة الحديد ٨٠/٧٠ وخسارة ٧٢/٦٢.