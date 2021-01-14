شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميوني» يحصل على لقب أفضل مدرب في العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، بجائزة الأفضل خلال العقد الأخير بداية من عام 2011- 2020 في الإحصائية التي نشرها الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، متفوقاً على كل المدربين في الدوريات الخمسة الكبرى والعالم، بعدما حصل على 152 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الإسبانى بيب جوراديولا، مدرب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، الذي حصد 144.

ووفقاً للمركز الدولى للتأريخ والإحصاء، فإن التقييم تم عن العشر سنوات الماضية، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 20 نقطة والثانى على 19 نقطة والثالث على 18 نقطة حتى الأخير نقطة واحدة لصاحب المركز العشرين.

أتليتكو مدريد يسير بخطى ثابتة مع سيميونى هذا الموسم

وعلق الاتحاد الدولى على المدرب الأرجنتينى الفائز قائلاً: «دييجو سيميونى، الفائز بالجائزة السنوية لأفضل مدرب في العالم لعام 2016، هو الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم للعقد 2011-2020، ويتفوق على بيب جوارديولا، الفائز في 2011، ويورجن كلوب، الفائز في 2019».

وحقق سيميوني مع ناديه أتلتيكو مدريد في هذا العقد لقب الليجا مرة واحدة، وكأس ملك، وسوبر كوبا إسبانيا، ولقبى دورى أبطال أوروبا، ولقبين في كأس السوبر الأوروبى، ووصيف مرتين في نهائيات دورى الأبطال.