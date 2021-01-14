شكرا لقرائتكم خبر عن «روما» يتفق مع «مخيتاريان» على تجديد عقده حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، توصل روما لاتفاق مع نجمه الأرمينى هنريك مخيتاريان، على تجديد عقده حتى يونيو 2022.

كان من المقرر أن ينتهى عقد مخيتاريان (31 عامًا) الحالى مع روما بنهاية هذا الموسم قبل الاتفاق على التجديد لموسم آخر. وبحسب الصحيفة، فإن مخيتاريان التقى بالمدير الرياضى تياجو بينتو، واتفق على تجديد عقده لموسم إضافى، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعلن روما تجديد عقد مخيتاريان رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. انضم مخيتاريان إلى روما في صيف 2019 قادمًا من أرسنال على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم للجيالوروسى في صفقة مجانية الصيف الماضى.

ويعتبر مخيتاريان من أبرز لاعبى خط وسط فريق روما بعد ما أعاد الانضباط للفريق وهو ما جعل مسؤولى روما يتمسكون باستمراره في صفوف الفريق.