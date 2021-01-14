شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير «ليفربول» تُجهز أغنية لـ«ألكانتارا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يستغرق نجم ليفربول الجديد تياجو ألكانتارا وقتًا طويلًا للحصول على أغنية مخصصة له بعد التوقيع مع الريدز، حيث قررت جماهير الريدز ترديد لحن أغنية «كوبا» للأخوين جيبسون، وقد علق كريس جيبسون، مطرب الأغنية، معبرًا عن سعادته بأن الأغنية ذاع صيتها بين مشجعى ليفربول.

كانت جماهير ليفربول قد سبقت وابتدعت أغنية للنجم المصرى محمد صلاح هداف الفريق، منذ قدومه من روما الإيطالى، وهى التي تقول كلماتها: «مو صلاح.. الملك المصرى».

وفى حديثه إلى الموقع الرسمى لنادى ليفربول، أوضح جيبسون أيضًا كيف أن الأغنية مناسبة تمامًا رغم أنها مر عليها وقت كبير، ولا تزال حاضرة للأذهان، حيث قال: «تشرفت كثيرا بأن جماهير ليفربول اختارت أغنيتنا للاحتفال بلاعب عظيم مثل تياجو ألكانتارا».

أضاف: «لقد كتبنا كوبا بشكل أساسى لإضفاء المرح والبهجة ولجعل الناس يرقصون، لكن انتقال لاعب ممتاز هو أيضًا سعادة، لذا فهو يتناسب تمامًا مع مزاج الأغنية، ليفربول ناد مشهور للغاية، وإلى جانب ذلك فهى مدينة فريق البيتلز، وأنا معجب بها بشدة، أنا أحبه وأحب الفيديو أيضًا».

الكاتب المشارك للأغنية جان كلوجر اعترف بأنه عندما تتم كتابة أغنية، لا يعرف أبدًا ما الذي سيحدث عندما يسمعها الناس أو كيف سيستجيبون لها، حيث علق قائلا: «حسنًا، عندما تكتب أغنية لا تتخيل شيئًا، فأنت لا تعرف كيف يستخدمونها،أعتقد أنها مضحكة جدًا».

وعندما سئل عما إذا كان يأمل أن يسمع الكوبا بصوت عال عندما يمكن للجماهير العودة إلى «أنفيلد» مرة أخرى، قال جان: «سيكون هذا شرفًا عظيمًا وقصة جميلة تستمر».