شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يرفض تأجيل انتخابات «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا، المرشح البارز لرئاسة برشلونة، أن الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الحالى، يجب أن تقام في موعدها رغم احتمال تمديد قيود فيروس كورونا في منطقة كتالونيا.

وستقرر سلطات كتالونيا، في وقت لاحق هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستمدد القيود الحالية، التي تمنع المواطنين من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية، إلى ما بعد 17 يناير الحالى.

وقد يؤدى ذلك لتعرض الانتخابات لخطر الإلغاء، حيث لا يُسمح بالتصويت عبر البريد الإلكترونى أو الإنترنت.

واقترح لابورتا، الذي جمع 10257 توقيعًا لترشحه للانتخابات، وهو ما يفوق بكثير ما جمعه باقى المرشحين الثلاثة فيكتور فونت وتونى فريشا وإميلى روساود، استثناء أعضاء النادى من هذه القيود والسماح لهم بالتصويت.

وقال لابورتا للصحفيين خارج ملعب كامب نو «إذا كان بالإمكان إجراء استثناء للذهاب للعمل، فيمكن أن يحدث ذلك أيضا للتصويت من أجل إنقاذ البارسا».

ويدير برشلونة حاليًا، لجنة تتمتع بالحد الأدنى من الصلاحيات منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادى في أكتوبر الماضى، لتجنب التصويت بحجب الثقة.

وأضاف لابورتا أن الانتخابات يجب أن تقام في موعدها، حتى يتمكن النادى من التعاقد مع لاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات بنهاية يناير الحالى، ومعالجة المشاكل المالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وتابع «لا يستطيع برشلونة الانتظار أكثر من ذلك، نحن نهدر فرصًا ذهبية. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لإجراء الانتخابات».

وقام فونت، المرشح الثانى في عدد التوقيعات بعد لابورتا بجمعه 4713 صوتا، بحملة من أجل السماح للأعضاء بالتصويت عبر الإنترنت، وقال إنه يجب أن تجرى الانتخابات في حال تمكن كافة الأعضاء من المشاركة.

وقال «أعداد الإصابات جراء الجائحة خطيرة للغاية، إذا لم يتوصل النادى لحل لذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات».