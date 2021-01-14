شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لسيدات السلة بالزمالك اليوم قبل بداية الاستعداد لمواجهة التأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة عماد محمود المدير الفني منح اللاعبات راحة من التدريبات اليومالخميس قبل مواجهة مصر للتأمين ببطولة الدوري .

ويبدأ الفريق استعداداته يوم الجمعة استعدادا لمواجهة العودة أمام التأمين والمقرر لها الأحد المقبل على صالة مركز شباب الجزيرة .

وطالب الجهاز الفني اللاعبات بضرورة التركيز في اللقاء ومحاولة تعويض خسارة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء بنتيجة70/54 .

ويقود فريق سلة سيدات الزمالك عماد الدين محمود مديرا فنيا وأحمد رضا عبدالسلام مساعد مدرب ومحمد السيد مخطط أحمال وفتحيةمحسن مديرا إداريا وهبة أحمد حسنين إداري ومها الأنور إحصاء ونيرة مصطفى للعلاج الطبيعي.