شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يواجه القاهرة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكروكيه بنادي الزمالك مع نظيره القاهرة، في المباراة التي تقام على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري بملاعب نادي القاهرة، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وقال أحمد ميهوب، المدير الفني لأسرة الكروكيه، بالنادي إن الفريق استعد جيدًا للقاء نادي القاهرة ودرس نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وأوضح «ميهوب« أن الثنائي أحمد نصر وخالد كامل سيمثلان فريق زوجي الرجال، أما منال خضير وسمية سعد سيمثلان زوجي السيدات.

والجدير بالذكر أن فريق الكروكيه بالنادي سيلتقي مع فريق الحوامدية يوم 16 من الشهر الجاري بدور الـ8 لبطولة كأس الاتحاد.