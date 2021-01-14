شكرا لقرائتكم خبر عن رجال تنس الطاولة بالزمالك يبحثون عن الفوز الخامس أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الزمالك لتنس الطاولة «رجال» مع نظيره أسوان، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملاعب النادي بميت عقبة في تمامالساعة السادسة مساء، بالجولة الخامسة لبطولة الدوري.

يذكر أن فريق الرجال يتصدر جدول ترتيب المجموعة بعد فوزه على الزهور وأهلي فاقوس ودسوق وسبورتنج.

ويقود جهاز الزمالك طارق حسن المدير الفني لأسرة تنس الطاولة وأحمد حلمي المدير الإداري.