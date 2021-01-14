شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك «رجال»، تدريباته الجماعية على صالة النادي استعدادًا لمواجهة فريق الزهور.

ويستضيف الفريق نظيره الزهور في اللقاء المقرر له السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، في أولى مباريات دوري السوبر بنظام(best of 3).

ويفتقد فريق السلة في مواجهة الزهور لخدمات محمد حجازي الذي تعرض للإصابة على مستوى الركبة في لقاء سموحة بكأس مصر،وسيجري أشعة لمعرفة حجم الإصابة وموعد عودتة للمشاركة مع الفريق من جديد.

ويسعى فريق السلة إلى الفوز على الزهور ومواصلة نتائجه الإيجابية بعد التغلب على سموحة والتأهل لدور لـ8 لمسابقة كأس مصر.

والجدير بالذكر أن فريق السلة سيلتقي مع الطيران في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، في اللقاء الذي سيقام على صالة النادي بميت عقبة.