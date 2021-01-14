شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي»: حضور الرئيس السيسي حفل افتتاح مونديال اليد منح البطولة رونقًا خاصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح البطولة، مؤكدًا أن حضور سيادته حفل الافتتاح منح البطولة رونق خاص، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس السيسى للبطولة بلا حدود فى ظل المتابعة الدقيقة لكل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

واصدرت وزارة الرياضة بيان رسمي جاء فيه: «وجه وزير الرياضة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الكبير للبطولة ورئاسته للجنة العليا».

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد والإعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفى هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على التنظيم والإعداد الجيد للبطولة، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم إنجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول فى تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فىحماية تلك الفرق والمشاركين من الإصابة بفيروس كورونا، مقدمًا الشكر كذلك لكافة الوزراء المعنيين المشاركين فى تنظيم البطولة، و الذين أسهموا فى أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التى كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطنى فى هذه البطولة.