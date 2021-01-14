شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحضر عددًا من مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من المباريات التي ستقام اليوم بصالتى القاهرة، والدكتور حسن مصطفى بأكتوبر، في اليوم الثانى لبطولة العالم لكرة اليد، التي انطلقت أمس باستاد القاهرة بمباراة منتخب مصر مع تشيلى وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

وافتتح، أمس الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات البطولة في نسختها الـ 27 التي تشهد مشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويأتى حضور وزير الشباب والرياضة مباراة النمسا وسويسرا بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ومباراة السويد ومقدونيا بصالة استاد القاهرة، لمتابعة كل الفعاليات والتأكيد على توفير كافة التجهيزات أماما كل المنتخبات بالبطولة.