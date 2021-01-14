شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لمنتخبات المونديال: استمتعوا بالأجواء الساحرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر في الوقت الحالي، بالاستمتاع بالأجواء المصرية الرائعة في هذا الوقت الذي يتزامن مع موعد اقامة البطولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد حفل افتتاح البطولة الرائع، الذي اقيم أمس الأربعاء، على صالة استاد القاهرة، وأحياه الفنان تامر حسني بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة.

وجاءت رسالة وزير الرياضة، بعد إشادة بعثات المنتخب الألماني والفرنسي، بمقر إقامتهم والأجواء الرائعة بجوار الأهرامات، ونفس الأمر للمنتخب الياباني في الإسكندرية بجوار البحر، بعدما ارسلوا رسائل إشادة على صفحاتهم بالأجواء الرائعة في مصر.

وأكد أشرف صبحي أن الجميع يتكاتف في الوقت الحالي من أجل نجاح هذا الحدث العالمي، في ظل تحدي مصر للجميع بتنظيم البطولة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل ملحوظ خوفًا على سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني افتتح مبارياته في المونديال، أمس، بتحقيق الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وظهر بمستوى مميز للغاية، مع مساندة الجميع رغم غياب الجماهير عن البطولة، التمنيات بالوصول لأفضل مركز في المونديال.