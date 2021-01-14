شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفا»: «يورجن» مثل المعلم السيئ لكنه جعلنى أفضل مهاجم فى العالم.. وكانت لدىّ ساق مختلفة عن الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، عن طبيعة العلاقة القوية التي جمعته بالمدرب الألمانى يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند.

ولعب الدولى البولندى ضمن صفوف دورتموند بين عامى 2010 و2014، خلال حقبة مدرب ليفربول الحالى، قبل أن يرحل مجانًا صوب البافارى. وخلال تصريحات أبرزتها شبكة سكاى سبورت ألمانيا، شبه ليفاندوفسكى مدربه الأسبق في دورتموند بالمعلم السيئ، حيث قال «من هو المعلم الذي تتذكره أكثر من أيام مدرستك؟».

وتابع، «ليس الشخص الذي كان يجعل الحياة سهلة بالنسبة لك، ولا يتوقع أي شىء منك أبدًا، لا، بل تتذكر المعلم السيئ الذي كان صارمًا معك ويضغط عليك للحصول على أفضل ما لديك».

وأردف: «ذلك المعلم هو من جعلك أفضل، أليس كذلك؟ وكان يورجن كلوب هكذا».

واستعاد المهاجم البولندى ذكرياته السيئة في مستهل مسيرته خلال فترة تواجده في ليجيا وارسو البولندى، الذي رفض التجديد له عام 2006.

يورجن كلوب - صورة أرشيفية

وعلل ليفاندوفسكى ذلك بقوله «كنت أعانى من إصابة في الركبة، وبعض الأشخاص في النادى اعتقدوا بأننى لن أعود لقمة مستواى مجددًا، لذلك كانت فترة صعبة».

وأكمل «عندما سألت عما يخطط له النادى بشأنى، لم يخاطبنى المدرب أو حتى المدير التقنى، بل أرسلوا لى السكرتير لإبلاغى بالانفصال». وبعد رحيله عن وارسو، انضم ليفاندوفسكى إلى زنيخ بورزكوف، الذي ينشط في دورى الدرجة الثالثة البولندى، حيث سجل معه 38 هدفًا في 66 مباراة.

ووصف ليفاندوفسكى معاناته من الإصابة التي دفعت وارسو للتخلى عنه، بأنها إحدى أسوأ تجاربه على الإطلاق، حيث أشار إلى تأثره الشديد بها، مما أدى لعدم سيره بالشكل الصحيح. واستطرد «كانت هناك ساق مختلفة عن الأخرى، كما لو كانت هناك كتلة من الأسمنت حول كاحلى؛ لذا بدا الأمر غريبًا آنذاك». وأبدى صاحب الـ32 عامًا سعادته بعدم الالتفات للانتقادات التي كادت تتسبب في توقفه عن اللعب، في الوقت الذي كان يلعب فيه بالدرجة الثالثة، محاولًا تذكر كيفية الركض بشكل صحيح، بينما يلعب آخرون في فرق مثل بايرن، برشلونة ومانشستر يونايتد.