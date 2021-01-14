شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في طعن مرتضى منصور على وقفه عن مزاولة النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مفوضي محكمة القضاء الإداري حجز الدعوي المقامة من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديم مستندات خلال ثلاث أيام.

كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.