شكرا لقرائتكم خبر عن منظف سيارات يعدم «فيراري» حارس جنوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت سيارة ماركيتي حارس نادي جنوى الإيطالي الفيراري(300 ألف استرليني ) لحادث كبير أدى لإعدامها بالكامل، بسبب عامل غسل السيارات الذي صدم السيارة بحاجز الشارع، وذلك عندما كان يقود السيارة ليوصلها للحارس في ملعب التمرينات، والعجيب أن ماركيتي صاحب الـ 11 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا لم يعبر عن غضبه لـ«شطب»السيارة بعد الحادث وكتب على إنستجرام:«الحمد لله لم يتأذ أحد، هذا أهم شيء عندي. قرأت الكثير من التعليقات السيئة، فلنتركها جانباً وآمل ألا أراها مستقبلاً».

وصنع ماركيتي اسمه في لاتسيو حيث لعب 161 مباراة ثم انتقل لجنوى قبل عامين.