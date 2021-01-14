شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتجاهل فينيسيوس بسبب الموبايل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن سبب تجاهل زيدان لنجمه البرازيلي فينيسيوس (20 عاماً)، وذكرت أن اللاعب كان مشغولاً بالهاتف بدلاً من التركيز على كلام المدرب، وذلك قبل مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في 7 أغسطس الماضي بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولعب فينيسيوس مباراة الذهاب في فبراير لكن زيدان تجاهله في الإياب وأجلسه على الدكة واعتمد بدلاً منه على إيدين هازارد في استاد الاتحاد.

ولم يبدأ فينيسيوس أي مباراة من الـ5 الأخيرة في الليجا كما جلس على الدكة أمام أوساسونا السبت الماضي بعد معاناة البرازيلي الموهوب من اتهام زميله كريم بنزيمة له بـ«اللعب ضد الفريق» أثناء حوار مع فيرلان مندي مدافع الفريق في نفق بوروسيا مونشنجلادباخ (2-2) وقال كريم لمندي:«لا تشاركه بالكرة، أحلف بحياة أمي أنه يلعب ضدنا».

و«ماركا» لم تذكر أن بنزيمة قصد فينيسيوس في كلامه لكن مندي لم يمرر الكرة لفينيسيوس في يسار هجوم الفريق سوى 3 مرات بعد ذلك الحوار في النفق، وسجل فينيسيوس الذي اشتراه الريال في 2017 مقابل 40 مليون استرليني من فلامنجو 3 أهداف وصنع مثلهم في 21 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

