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منتخب الشباب للكرة يختتم معسكره الداخلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخبنا للشباب تحت 20 عاماً أمس، تجمعه الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد كرة القدم بدبي للفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري، ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات الكروية المقبلة .
وأدى منتخبنا تدريباته تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، المكلف من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالإشراف على المنتخب خلال هذه الفترة وذلك بمشاركة 26 لاعباً هم : حمد عبدالله المقبالي ( الفجيرة ) مبارك طارق الدويس ، علي إبراهيم موسى ، شهاب أحمد لشكري ( الوصل ) عبدالله محمد الحمادي ، نواف سالم الحارثي ، زايد سلطان الزعابي ، عبدالله أبوبكر فدعق ، هزاع سبيت خاطر ، أحمد فوزي جوهر ، محمد عبدالله الوافي ( الجزيرة ) عبدالرحمن عادل محمد ، بدر ناصر عبدالعزيز ، سلطان علي البدواوي ، عبد العزيز محمد البلوشي ، محمد خميس جابر ، محمد عيسى جاسم ، حمدان حميد البشر ( شباب الأهلي ) محمد عبدالرحمن المازمي ( النصر ) محمد مسري فيروز ، راشد عبدالله سرور، خالد ناصر الجابري، عبدالله حمد المنهالي، منصور المنهالي ( الوحدة ) أحمد محمود الحمادي، محمد علي هلال الحمادي ( عجمان ).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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