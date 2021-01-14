شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الليجا: زيدان يبحث عن أعذار للتعادل مع أوساسونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( الليجا) غضب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من قرار إقامة مباراة فريقه تحت الثلج أمام أوساسونا السبت، والتي انتهت بتعادل سلبي مخيب لحامل اللقب. ويعتقد تيباس أن زيدان يبحث عن أعذار لأن إدارة ريال مدريد وافقت على إقامة المباراة وسفر الفريق لبامبلونا رغم الظروف الجوية الصعبة، بسبب عاصفة الثلج في لومينا والتي أخرت إقلاع طائرة الفريق 4 ساعات عن موعدها، وقال تيباس في تصريح لماركا:«اتصلت أكثر من 14 مرة مساء الجمعة بمدير ريال مدريد العام وتحدثت معه».

وتابع تيباس:«قلت له إذا كان اللاعبون يشعرون بالتوتر الشديد بعد تأخر الإقلاع فإن أفضل شيء هو عودتهم لملعب التمرينات ومحاولة السفر في اليوم التالي، لكنه رفض، لا أعرف ما هي المعلومات التي كانت متوفرة للمدرب زيدان قبل الرحلة، رأيت في مسيرتي أنواعاً كثيرة من الأعذار وعذر الثلج الذي تقدم به زيدان واحد منها».

وكشف تيباس عن عدم اتصاله برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لتوضيح الموقف وأضاف:«سأتصل به لأنني لست سعيداً بما يجري خلف الكواليس، لو أن مدير المطار جاء وقال إنه لا توجد إمكانية لإقلاع الطائرة لما حلق الفريق،إدارة ريال مدريد هي التي حسمت قرار السفر».

وتركت نتيجة السبت الفريق بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد كما أن كتيبة المدرب سيميوني لديها مباراتان مؤجلتان، وأشارت ماركا إلى أن الخلاف الأخير بين تيباس وريال مدريد يأتي بعد سلسلة من الخلافات بين الليجا وبطل الموسم الماضي حول استخدام الفار، وإمكانية إنشاء بطولة أوروبية جديدة.