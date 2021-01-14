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رئيس الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع الأهلي بشأن قضية ناي القرن

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الشارقة - اميمة ياسر - طمأن المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك، جماهير ناديه بشأن لقب نادي القرن، مشيرًا إلى أن الزمالك غني بموارده ولا يقبل التبرعات من أي شخص.

وقال عبد العزيز، خلال حواره مع "القاهرة 24"، المقام حاليًا بمكتبه في النادي: "جميع الحلول متاحة أمام اللجنة في قضية نادي القرن، ولن نتنازل عن حق النادي".

وعن إمكانية التفاوض مع النادي الأهلي لحل تلك الأزمة نهائيا، شدد رئيس الأبيض على أن كافة الأمور متاحة أمام أعضاء اللجنة.

ورفض رئيس الأبيض فكرة جمع تبرعات من أجل خروج الزمالك من الأزمة المالية التى يمر بها، موضحًا: "اللجنة قادرة على تنمية موارد النادي لحل الأزمات المالية".

وأتم: "اللجنة لم تطلب من رجال الأعمال التبرع، لتجديد عقود بعض اللاعبين أو سداد أى مستقحات متأخرة على النادي لأي مؤسسة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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