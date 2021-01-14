أسوان يفرض التعادل على غزل المحلة بحضور عبد العال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق أسوان التعادل الإيجابي على المضيف فريق غزل المحلة بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "غزل المحلة" ضمن حسابات الأسبوع السابع من مسابقة دوري we المصري.

بداية التسجيل كانت من خلال خالد كساب في الدقيقة 77 بعدما سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، في المقابل أحرز محمد العشري هدف التعادل لأسوان من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 87.

هذه النتيجة جعلت كل فريق يحصل على نقطة حيث ارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة السابعة في المركز الثاني عشر بصورة مؤقتة، في المقابل أصبح رصيد أسوان سبع نقاط أيضًا في المركز الثالث عشر.

وأصبح هذا التعادل الثاني على التوالي لغزل المحلة بعد التعادل في الجولة السابقة أمام الجونة، في المقابل توقف سلسلة أسوان من حيث الهزائم بعد تلقي الخسارة في آخر أربع مباريات.

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة منافسه مصر المقاصة في الجولة المقبلة، في المقابل سيلعب أسوان ضد الزمالك.

وتُعد هذه المباراة هيّ الأولى للمدرب علاء عبد العال والذي قاد أسوان مؤخرًا خلفًا للمقال سامي الشيشيني والذي رحل عقب الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان - محمود علاء - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل - أحمد النادري - أشرف السيد - خالد رسلان - عبده يحيى - محمود صلاح - إسلام فؤاد.

تشكيل أسوان: عمر رضوان - عبد الله السنجهاوي - محمود شبانة - محمد العشري - عمرو الحلواني - هيثم الفيل - سولمون منساه - أحمد سالم صافي - أحمد صغيري - أحمد خالد - جون أفيري.