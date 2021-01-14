قرار من اتحاد الكرة بشأن الكشف عن اللاعبين من كورونا قبل المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

صرح مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك رغبة في إعادة استخدام طريقة المسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الخميس، أن اتحاد الكرة قرر إلغاء "رابيد تست" على أن يتم إعادة المسحة قبل المباريات مرة أخرى.

وأشار المصدر، إلى أن اتحاد الكرة قرر إلغاء "رابيد تست" في دوري الدرجة الثالثة والرابعة، لافتًا إلى أن هناك اقتراح بخضوع اللاعبين لـ"رابيد تست" كل فترة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في الموسم الماضي إجراء مسحة طبية للاعبين من فيروس كورونا قبل أن يتم الاعتماد على "رابيد تست".

جدير بالذكر أن مسابقة دوري we المصري شهدت مرور سبع جولات حيث يتصدر الأهلي والزمالك الترتيب برصيد 16 نقطة.