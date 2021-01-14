الزمالك يقترب من حسم صفقته الشتوية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من أسامة جلال مدافع نادي إنبي، أن اللاعب اقترب من الانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مضيفًا أن الإعلان قد يتم يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك مطلع الاسبوع المقبل؛ لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للقلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن الصفقة في طريقها للإتمام بشكل نهائي، بعدما اتفق كلا الناديين على كافة التفاصيل المالية ويتبقى فقط طريقة الدفع.

ولفت المصدر، إلى أن الصفقة ستكلف خزينة الزمالك ما يقرب من 15 مليون جنيه (دون دخول لاعبين)، على أن تُسدد على قسطين، إلا أن إنبي اشترط الحصول على 10 ملايين في القسط الأول و5 في الثاني.

وشدد على أن الإعلان الرسمي قد يتم يوم الأحد المقبل في ظل رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الزمالك.