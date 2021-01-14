هل اقترب المحمدي من الرحيل عن أستون فيلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مدافع أستون فيلا السابق ألان هوتون، إن لاعب الفريق الحالي أحمد المحمدي، اقترب من ترك فريق مدينة برمنجهام بعد نهاية الموسم الحالي (2020 - 2021).

وأضاف مدافع أستون فيلا السابق في تصريحات عبر صحيفة "Football Insider" البريطانية :"أعتقد أن المحمدي سيرحل في نهاية الموسم هو القار الأكثر ترجيحًا".

وتابع :"أعلم أن المدرب دينيسي سميث يحب اللاعب كثيرًا ويثق به في العديد من المواقف الصعبة لكن رحيل المحمدي الأقرب".

ويلعب المحمدي صاحب الـ33 عامًا مع فريق أستون فيلا منذ 2017 بعد أن تم استقدامه من صفوف هال سيتي، حيث يمتلك الدولي المصري عقدًا حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك المحمدي في خمس مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث يعتمد سميث على ماتي كاش في الموسم الحالي.

ويمتلك المحمدي مسيرة كبيرة في الدوري الإنجليزي منذ عام 2010 حيث لعب في صفوف سندرلاند ثم انتقل بعد ذلك إلى هال سيتي ومنه إلى أستون فيلا.