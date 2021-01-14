"عرضان للرحيل".. الخليج 365 يكشف ماذا يدور في الأهلي لإنهاء أزمة جيرالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن النادي الأحمر قدم عرضين للاعبه الأنجولي جيرالدو من أجل إنهاء أزمته داخل صفوف الفريق.

ويرغب الأهلي منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية في تسويق اللاعب للرحيل إلا أن جيرالدو رفض كل العروض المقدمة له من أجل البقاء.

وأفاد المصدر لمصراوي، اليوم الخميس، أن عرض الأهلي الأول هو استمرار اللاعب مع وضعه على قائمة الانتظار مقابل حصوله على الراتب الشهري حتى نهاية الموسم صافي الضرائب، ثم تسويقه في الصيف المقبل.

أما العرض الثاني هو أن يتم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي مقابل حصوله على قيمة مستحقاته عن الموسم الحالي فقط، وليس عن المدة المتبقية في عقده.

وكان جيرالدو انتقل إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي.

ويمتلك الأهلي في قائمته الحالية من حيث اللاعبين الأجانب كل من المالي أليو ديانج والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي بدر بانون والزامبي والتر بواليا بخلاف جيرالدو.