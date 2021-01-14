"ترشيح وترحيب".. الخليج 365 يوضح كواليس اهتمام الزمالك بضم هداف الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي ومنة عمر:

شهدت الساعات القليلة الماضية، ارتباط مراد صبري لاعب نادي الألومنيوم بالانتقال إلى صفوف الزمالك، في ظل سعي الأخير لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتحسبًا للرحيل المحتمل لمهاجم الفريق مصطفى محمد.

وعلم "الخليج 365" أن مراد صبري الشهير بـ "بنزيمة"، والذي يلعب بين صفوف الألومنيوم معارًا من نادي الاتصالات، تم ترشيحه للانضمام للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الجاري.

وشهد الترشيح ترحيبًا من مسؤولي الزمالك بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن الأمور لم تأخذ الطريق الرسمي حتى الآن.

من جانبه، أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الأمر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع الألومنيوم لضم مراد صبري".

وأضاف: "قد يكون أحد اللاعبين المميزين الذين يهتم الزمالك بضمهم، لكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه".

في الوقت ذاته، تواصل يلا كورة مع مصدر مقرب من اللاعب الذي نفى وجود مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه حتى الآن، مشيرًا إلى أن مراد علم بالأمر من مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتواصل معه أي مسئول بشكل مباشر.

البالغ من العمر 28 عامًا، كان هداف فريق الوليدية بالدرجة الثالثة وسجل مع الفريق أكثر من 40 هدفًا وصعد بالفريق للممتاز ب منذ عامين.

اللاعب الملقب ببنزيمة، خاض تجربة إعارة مع الألمنيوم وكان هدافًا للفريق، ثم انتقل إلى صفوف نادي الاتصالات بشكل نهائي خلال الموسم الماضي.

ومع بداية الموسم الحالي، تمت إعارته مجددًا للألومنيوم وسجل 6 أهداف مع الفريق حتى الآن.