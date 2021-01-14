الزمالك يكشف تطورات جديدة في بقاء ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن وضعية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض أصبحت "هادئة"، مضيفًا أن النادي يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "الخلاف حاليًا مع سانت إيتيان بشأن انتقال مصطفى محمد إلى صفوف النادي الفرنسي حول طريقة التقسيط، النادي الفرنسي يرغب في دفع المبلغ على قسطين وهذا لا يتناسب معنا لأننا كنادي نسعى لتعويض غيابه بشراء لاعب آخر".

وأضاف: "طريقة التقسيط غير مقبولة وغير منطقية، وعلى مصطفى محمد تفهم الوضع، من حقه الغضب في حالة واحدة وهي أن يكون الزمالك قد عرقل الصفقة".

وعن المفاوضات مع فرجاني ساسي، قال: "الوضع هادئًا حتى الآن، ليس هناك ضغوط، أيضًا سير الفريق بخطى ثابتة في الدوري عامل إيجابي بالنسبة للنادي".

وبسؤاله عن ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أجاب سالم: "هناك مفاوضات بكل تأكيد مع بعض اللاعبين، نحاول أن نصبح جاهزين تحسبا لأي ظروف قد تطرأ بشأن رحيل بعض اللاعبين".

وعن تألق إمام عاشور وتشبيه بليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، قال متحدث الزمالك: " لا يوجد لاعب في مصر يشبه ميسي أو كريستيانو، نحن في كوكب وهم في كوكب آخر، لكن القدر يقدم لنادي الزمالك موهبة مميزة، لاعب صاحب مستقبل كبير، عليه تطوير وتحسين موهبته".