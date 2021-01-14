أول تعليق رسمي من الزمالك حول ضم هداف الألولمنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

نفى عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، وجود مفاوضات رسمية مع مراد صبري لاعب نادي الألومنيوم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط لاعب الألومنيوم الملقب بـ"بنزيمة" بالانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع الألومنيوم لضم مراد صبري".

وأضاف: "قد يكون أحد اللاعبين المميزين الذين يهتم الزمالك بضمهم، لكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه".

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الجاري خاصة مع أنباء رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.