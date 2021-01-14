للتعاقد مع أجنبي.. باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الخميس، أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك يرغب في رحيل محمد أوناجم عن صفوف الفريق الأبيض.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "LE360" المغربية في نسختها الفرنسية، فإن باتشيكو يرغب في رحيل أوناجم من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوناجم بعيد عن حسابات باتشيكو حيث يريد الأخير بيع اللاعب من أجل تعزيز الخطوط الأمامية للفريق نظرًا لاقتراب رحيل مصطفى محمد.

وكان أوناجم انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي مقابل رحيل كاسونجو كابونجو على سبيل الإعارة.

ويعتمد باتشيكو في الفترة الأخيرة على خدمات أحمد سيد "زيزو" إلى جانب أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" الأمر الذي جعل أوناجم يغيب عن المشاركة.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في قائمته الثلاثي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وحميد أحداد، والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي.