"انظر لصلاح وماني".. حكم إنجليزي سابق يهاجم كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتقد الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبيرج، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعد هجوم الأخير على مستوى أداء الحكام في الفترة الأخيرة.

كلوب وجه غضبه على حكام الدوري الإنجليزي بسبب حصول فريق مانشستر يونايتد على ضربات جزاء وصل لـ42 ركلة جزاء منذ ديسمبر عام 2018.

كلاتنبيرج رد على تصريحات كلوب خلال مقال له نشر عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلاً :"منذ رحيل أليكس فيرجسون لم يأت مدرب ويحاول التأثير على الحكام مثل يورجن كلوب الآن".

وتابع :"كلوب يفعل ذلك الآن طوال الوقت، يشتكي من سقوط لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على ركلات جزاء لكن عليه النظر لما يفعله سواء ساديو ماني أو محمد صلاح".

وواصل :"لنكن واضحين، لا توجد مؤامرة من الحكام والمسئولين".

وأنهى :"كلوب لديه الحق إذا كان لاعبو مانشستر يونايتد يتساهلون من أجل الحصول على ضربة جزاء".

وسيشهد الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الأحد قمة الدوري الإنجليزي عندما يلعب ليفربول ضد غريمه مانشستر يونايتد في إطار الجولة الـ19.

ويتصدر مانشستر يونايتد حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول والذي تراجع للمركز الثاني عقب فوز يونايتد في اللقاء المؤجل أمام بيرنلي بهدف دون رد مساء الثلاثاء الماضي.