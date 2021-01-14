تصفيات كأس العالم 2022 | تشيلي تستغني عن المدرب رينالدو رويدا

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الليلة الماضية رحيل الكولومبي رينالدو رويدا مدرب المنتخب. وجاء القرار بعد أسابيع من التكهنات بشأن عودة رويدا، مدرب الهندوراس والإكوادور وفلامنجو وأتليتيكو ميديين السابق، لتدريب كولومبيا مرة أخرى. ورحل كارلوس كيروش عن كولومبيا في ديسمبر الأول بعد خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم. ولدى كل من تشيلي وكولومبيا أربع نقاط من أربع مباريات في التصفيات وهما خارج المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات المقامة في قطر في 2022.

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